Михаил Пореченков угодил в скандал в Белоруссии

Российский актер Михаил Пореченков , прославившийся ролью агента ФСБ в сериале «Агент национальной безопасности», угодил в скандал. Белорусские спортивные чиновники сперва пригласили его в Минске на открытие Международной матчевой встречи юниорских сборных по легкой атлетике, а затем отозвали приглашение.

Как сообщили белорусские СМИ, Пореченков прибыл в Минск по приглашению Белорусской федерации легкой атлетики. В доказательство они опубликовали скриншот страницы БФЛА в Фейсбуке. Однако затем в комментариях к сообщению появилось много негативных высказываний в адрес актера, связанных с его поездкой на позиции ополчения Донецкой народной республики. После этого пост со страницы БФЛА был удален.

«Это недоразумение, так как, естественно, Пореченкова никто не приглашал, это понятно. Также мы уже все написали по этому поводу в социальных сетях. Это конкретный фэйк, просто глупо», — заявил журналистам председатель легкоатлетической федерации Вадим Девятовский.

Ситуацию «Ридусу» прокомментировал сопредседатель объединения граждан России Белоруссия Гражданская инициатива «Союз» Сергей Лущ:

«Вся эта история, весьма печальна и показательна одновременно. Что произошло по сути: В Минск по приглашению приехал известный российский актер. Который был на Донбассе, не скрывал этого. Есть фото и видео. Законов Республики Беларусь он не нарушил. Но как в поговорке говориться: «Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать», главное, что из России.

Националистические СМИ, тут же подняли вой. Почему в Минск приехал российский! актер который ездил на Донбасс. Это при том, что многие из нац-ориентированных журналистов были на майдане, некоторые готовили материалы с передовых позиций нацистов из Азова, делали специальные репортажи из тренировочных лагерей Правого Сектора.

Огорчает невнятная позиция некоторых белорусских парламентариев. Если вы не разделяете позицию по Донбассу, надо об этом сказать. Зачем оправдываться перед националистическим лобби. Перед кем? Перед СМИ которые на своих станицах героизируют чеченских боевиков? Перед теми кто популяризирует нацистов из «Правого сектора»? (запрещенная в России экстремистская организация).

Достаточно нам ситуации с одним «горе избранником», которая додумалась приравнять чеченских боевиков Дудаева и Басаева с белорусскими партизанами. Елена Анисим, руководитель товарищества Белорусского языка, депутат Палаты Представителей Национального Собрания. Этот сюжет недавно стал, ключевым в обсуждении на национальном белорусском телевидении. В программе «Клуб Редакторов». А белорусская общественность инициировала ряд обращений в парламент, прокуратуру и министерство информации», — сказал Сергей Лущ.

Напомним, Михаил Пореченков побывал в Донецке в конце октября 2014 года. После этого в Сети появились фотографии и видеозапись актера, стреляющего из пулемета, которые вызвали значительный общественный резонанс как в России, так и на Украине.