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Шакира предстанет перед испанским судом 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Колумбийская певица Шакира предстанет перед судом 12 июня из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов, передает Europa Press.
Согласно имеющейся информации, речь идет о шести подобных случаях и сумме в $14,5 млн По данным прокуратуры, музыкальная исполнительница использовала 14 компаний в офшорных зонах для того, чтобы скрыть денежные средства.
Ранее сообщалось, что Шакира жила в Испании с 2012 года, лишь иногда отлучаясь за границу, и, следовательно, считается резиденткой страны. Однако артистка уклонилась от подачи налоговых деклараций о подоходных налогах и налогах на имущество в 2012, 2013 и 2014 годах.
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