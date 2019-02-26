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«Я принесу вам рыжий скальп»: Сергей Шнуров пообещал победить в схватке с депутатом Милоновым 

Teleprogramma.pro Только что
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, как известно, решил вывести многолетний спор по поводу своего творчества в правовое поле. Накануне адвокат артиста обратился в комиссию Госдумы по этике проверить высказывания народного избранника Виталия Милонова относительно Шнурова и его команды.
Музыканта, судя по всему, за живое задели обвинения телеведущей. А недавно на своей странице в социальной сети Instagram музыкант снова в стихах прокомментировал свое отношение к происходящему, сравнив себя с туземцем, а известного политика с конкистадором.
Пусть от Находки и до Альп,
Мой клич победный разнесётся.
Я принесу вам рыжий скальп
От этого законотворца.
Мы, как туземцы под пятой,
Конкистадоров лютых очень,
И пусть я с рожей пропитой,
Заточен томагавк и точен.
Нам, братцы, никуда не деться.
Здесь наши прерии и реки.
Клянусь я печенью индейца,
Мы не закончим, как Ацтеки.
Всего за три часа пост звезды набрал больше ста тысяч «лайков». Поклонники Сергея Шнурова желают своему кумиру победы в этой схватке.
«Давай, Серега! Мы с тобой», — подбадривают певца в комментариях. При этом довольно много высказываний фанатов артиста также выражено в стихах.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Шнуров , Виталий Милонов , Госдума
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