«Я принесу вам рыжий скальп»: Сергей Шнуров пообещал победить в схватке с депутатом Милоновым

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров , как известно, решил вывести многолетний спор по поводу своего творчества в правовое поле. Накануне адвокат артиста обратился в комиссию Госдумы по этике проверить высказывания народного избранника Виталия Милонова относительно Шнурова и его команды.

Музыканта, судя по всему, за живое задели обвинения телеведущей. А недавно на своей странице в социальной сети Instagram музыкант снова в стихах прокомментировал свое отношение к происходящему, сравнив себя с туземцем, а известного политика с конкистадором.

Пусть от Находки и до Альп,

Мой клич победный разнесётся.

Я принесу вам рыжий скальп

От этого законотворца.

Мы, как туземцы под пятой,

Конкистадоров лютых очень,

И пусть я с рожей пропитой,

Заточен томагавк и точен.

Нам, братцы, никуда не деться.

Здесь наши прерии и реки.

Клянусь я печенью индейца,

Мы не закончим, как Ацтеки.

Всего за три часа пост звезды набрал больше ста тысяч «лайков». Поклонники Сергея Шнурова желают своему кумиру победы в этой схватке.

«Давай, Серега! Мы с тобой», — подбадривают певца в комментариях. При этом довольно много высказываний фанатов артиста также выражено в стихах.