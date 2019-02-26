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Затравленную на родине певицу Maruv взяли под защиту в России 

Дни.ру 1 час назад
Maruv отказалась подписывать кабальный контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. По поводу несправедливого отношения к исполнителям в Незалежной и, в частности, певице Maruv, высказался член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
По словам эксперта, теперь "маски сброшены". "Структуры на Украине, которые отвечают за отправку участника от страны на "Евровидение", заставляют ее подписывать абсолютно кабальный контракт. Взамен за подпись на этом контракте Maruv не получит ничего, потому что ехать она на "Евровидение" должна за собственные деньги", — заявил "Дни.ру" Манукян.
По его словам, в Незалежной Maruv выламывают руки, заставляя отказаться от гастролей в России и оправдываться за поездки в Крым, "в котором она не была в последние пять лет". "Нынешняя Украина благодаря тому, что там натворили Порошенко и Ко, с каждым днем все более явно начинает напоминать Третий Рейх", — считает Вадим Манукян.
Он констатировал тот факт, что участником "Евровидения" может быть только тот артист, который полностью отвечает его идеологическим нормам. "Если ты не поддерживаешь партию войны, то в твою сторону начинается травля, срыв концертов и в итоге тебя вынуждают покинуть страну, чтобы ты давал свои концерты только за рубежом", — отметил эксперт.
В пример Манукян привел Ани Лорак и Светлану Лободу. "Мои симпатии безусловно на стороне Maruv и всех украинцев, которые не сломлены духом. Очевидно, что сегодня лишь небольшая прослойка фашиствующей гопоты диктует миллионам украинцев, как им жить", — заявил Манукян.
"В итоге Maruv отказалась подписывать кабальный контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) и правильно поступила", — отметил эксперт. "Ждем ее в апреле с гастролями в России", — заключил Вадим Манукян.
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Комментарии11
Шоу-бизнес , Видео , Светлана Лобода , Госдума
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