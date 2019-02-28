Муж Рынской незадолго до смерти говорил о Собчак

Супруг Божены Рынской Игорь Малашенко , который несколько дней назад покончил с собой в Испании , работал над президентской кампанией Ксении Собчак . В Сеть попало прошлогоднее интервью медиаменеджера, которое не было опубликовано.

В беседе с американским режиссером Алексом Гибни Малашенко рассказал, что был приятно удивлен, когда Собчак пригласила его к сотрудничеству. Медиаменеджер отметил, что верит в Ксению и искренне желает успеха ей и ее команде.

"У них много энтузиазма, но они, возможно, еще не все знают, и я могу помочь. Очень важно, чтобы у нас на политической арене появилось новое поколение, потому что вы видите, что мы имеем сейчас", — отметил Игорь.

Малашенко добавил, что через шесть лет Собчак станет серьезным кандидатом, который сможет сплотить всех тех, кто недоволен нынешней ситуацией в стране. По мнению медиаменджера, Ксения не говорит на языке "постсоветской бюрократии", поэтому будет услышана. Также Игорь назвал теледиву бесстрашной.