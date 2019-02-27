Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шакиру будут судить в Испании за неуплату налогов 

Вести.Ru + ещё 20 1 час назад
Фото: EPA
12 июня испанский суд рассмотрит дело колумбийской певицы Шакиры, которую обвиняют в неуплате налогов на сумму 14,5 миллионов евро. Власти считают, что она скрывала эти деньги с помощью компаний, которые были зарегистрированы в офшорных зонах, сообщает Hollywood Reporter.
Cледователи утверждают, что звезда уклонялась от уплаты подоходного налога и налога на имущество с 2012-го по 2014-й год.
В течение этого времени Шакира жила в регионе, считают следовали, однако адвокаты звезды утверждают, что певица не проживала постоянно в Испании до 2015 года и выполнила все свои налоговые обязательства.
С 2010-го по 2017-й годы артистка встречалась с испанским футболистом Жераром Пике. При этом на учет в налоговые органы Испании она встала только в 2015 году.
По этой причине налоговики начали подозревать, что Шакира четыре года уклонялась от уплаты налогов в Испании, несмотря на то, что большую часть времени проживала на территории страны.
Вести.Ru: последние новости
Украинской певице Maruv хотят запретить гастролировать в России Игорь Малашенко покончил с собой Георгий Данелия – в искусственной коме
Комментарии1
Шоу-бизнес , Жерар Пике , Шакира , Федеральная налоговая служба , Испания
Читайте также
Видео
Самойлова отреагировала на скандал на Украине
В мире Украина
В РФ объяснили отказ Украины от Евровидения-2019
Политика Украина
Бой над Кашмиром: МиГ-21 одержал верх над Ф-16
Азия Армия
«Донбасс находится на грани масштабных боевых действий»
В мире Украина
Глаза б не евровидели
В мире Статьи
Навальный призвал Запад ужесточить санкции
Политика
Зеленскому предсказали победу на выборах президента
Украина В мире
Украинский курорт превращается в болото из-за Крыма
В мире Украина
Падение глыбы льда с крыши на ребенка попало на видео
Происшествия
«Жульничество и хамство!»: новый скандал вокруг Пугачевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение