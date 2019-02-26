Рынска заявила о страхе возвращаться в Россию

Журналистка Божена Рынска заявила, что должна похоронить мужа Игоря Малашенко России , но боится ехать в страну из-за «стервятников», которые будут караулить ее у дома и устроят травлю. Об этом она написала на странице в Facebook

«Я должна похоронить Игоря рядом с папой. И самой лечь к нему. Мы были неразлучниками с ним», — отметила Рынска (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По словам женщины, ее адрес уже «слили» журналистам. Рынска обратилась к прессе с просьбой не преследовать ее и не фотографировать у дома.

«Да, я старая, страшная. Я виновата, недолюбила. Не долетела за ним», — подчеркнула она.

Ранее Рынска уже просила проявить к ней сочувствие, не «добивать» и не «охотиться с телекамерами».

Бывший гендиректор НТВ Игорь Малашенко скончался 25 февраля в Испании. Его родственники и друзья сообщили, что он покончил с собой. Ранее Рынска говорила, что у Малашенко начались проблемы со здоровьем на фоне бракоразводного процесса и конфликтов с бывшей супругой Еленой Пивоваровой

Рынска отмечала, что из-за большого ипотечного кредита в Нью-Йорке ему приходилось скитаться по миру: если бы Малашенко стал налоговым резидентом России, ему пришлось бы платить стране около 50 тысяч долларов в год. Из-за постоянных разъездов он не мог получать систематическую помощь психотерапевта, которая, по мнению журналистки, ему требовалась.