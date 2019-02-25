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Божена Рынска рассказала, как Малашенко оказался в Испании 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Журналистка и светский обозреватель Божена Рынска, супруга скончавшегося Игоря Малашенко, заявила, что ее муж уезжал в Испанию, чтобы разобраться со своими "гибралтарскими компаниями". Об этом она написала в фейсбуке.
По ее словам, Малашенко "вдруг ночью" спрятал ее паспорта и улетел в Испанию. Впоследствии он объяснил ей, что хотел "защитить ее и завещать гибралтарские компании, которым дом оформлен".
"Я просила всех проверить как он там [в Испании]. Его видели вчера. Сказали в нормальном состоянии", — написала Рынска.
Ранее подруга Божены Рынска рассказала о "внезапном" отъезде Малашенко в Испанию.
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