Божена Рынска рассказала, как Малашенко оказался в Испании

Журналистка и светский обозреватель Божена Рынска, супруга скончавшегося Игоря Малашенко , заявила, что ее муж уезжал в Испанию , чтобы разобраться со своими "гибралтарскими компаниями". Об этом она написала в фейсбуке

По ее словам, Малашенко "вдруг ночью" спрятал ее паспорта и улетел в Испанию. Впоследствии он объяснил ей, что хотел "защитить ее и завещать гибралтарские компании, которым дом оформлен".

"Я просила всех проверить как он там [в Испании]. Его видели вчера. Сказали в нормальном состоянии", — написала Рынска.

Ранее подруга Божены Рынска рассказала о "внезапном" отъезде Малашенко в Испанию.