Кончита Вурст стала лысой

Австриец Томас Нойвирт, известный как певица Кончита Вурст , решил удивить своих поклонников отсутствием у него длинных волос, которые стали одной их главных черт его образа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от conchita (@conchitawurst) 23 Фев 2019 в 10:32 PST Фотографию, на которой он облачён в длинное красное платье, победитель Евровидения-2014 опубликовал в своём Instagram.

«Наконец вернулась», — подписал исполнитель фотокарточку.

Ранее News.ru писал, что Нойвирт решил отказаться от своего женского образа. Исполнитель говорит, что его необычное альтер-эго ему надоело. Он также рассказал фанатам о своём положительном ВИЧ-статусе.