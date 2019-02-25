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Кончита Вурст стала лысой 

News.ru 1 час назад
Фото: Chris Emil JanÃŸen/imago stock&people/Global Look Press
Австриец Томас Нойвирт, известный как певица Кончита Вурст, решил удивить своих поклонников отсутствием у него длинных волос, которые стали одной их главных черт его образа.
Фотографию, на которой он облачён в длинное красное платье, победитель Евровидения-2014 опубликовал в своём Instagram.
«Наконец вернулась», — подписал исполнитель фотокарточку.
Ранее News.ru писал, что Нойвирт решил отказаться от своего женского образа. Исполнитель говорит, что его необычное альтер-эго ему надоело. Он также рассказал фанатам о своём положительном ВИЧ-статусе.
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Шоу-бизнес , Кончита Вурст
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