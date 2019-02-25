«Руки-базуки» избавится от воспаленных бицепсов

Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки», хочет удалить часть своих неестественно больших бицепсов. В видеообращении молодой человек рассказал о тяжелейшей операции на руки и возможном уходе из шоу-бизнеса в профессиональный спорт.

Россиянин Кирилл Терешин, благодаря деформированным мышцам получивший известность как «Руки-базуки», в ближайшие месяцы планирует удалить часть своих бицепсов. Об этом Терешин рассказал в видеообращении.

«В этом году мне предстоит тяжелейшая операция на мои руки», — заявил Терешин, добавив, что его организм в настоящий момент пребывает в состоянии «тяжелейшего воспаления».

После операции молодой человек поставил себе цель интенсивно тренироваться и правильно питаться, чтобы набрать вес в 110 килограммов. Терешин также планирует принимать участие в профессиональных боях, чтобы «трансформироваться из фрика в человека».

Ранее блогер уже заявлял о серьезных проблемах со здоровьем и даже попрощался со своими подписчиками.

«Я два дня лежал на кровати, сейчас еле-еле встал. После того как я начал делать плечи, рука опухла, стала больше в два раза и дала по организму конкретный удар.

Проблемы конкретные со здоровьем, я мучаюсь. Моя мать плачет, я не знаю что делать, температура 38.5. Мне остается только полагаться на Бога, что я останусь с ней, я буду лежать на кровати и молиться Богу», — написал тогда Терешин на своей странице «Вконтакте».

Стоит отметить, что Кирилл стал известен под самый конец 2017 года. Его показали по федеральному телевидению из-за неестественно большого размера бицепсов — парень накачал их синтетическим препаратом, распространенным среди спортсменов, которые должны придать мышцам идеальную форму.

Терешину дали яркое запоминающееся прозвище «Руки-базуки» и начали помещать его на картинки, высмеивающие чрезмерно увлеченных своим телом «качков».

Позднее Кирилл выкачал синтол из своих бицепсов — вещество заменили на специальные имплантаты. Пойти на подобный шаг юноше помог его кумир из Бразилии Ромарио дос Сантос Алвес, ранее также злоупотреблявший синтолом.

Со своим латиноамериканским прототипом Терешин встретился на съемках ток-шоу одного из российских телеканалов, и тот предупредил обладателя «рук-базук» об опасности используемого им едва ли не в промышленных масштабах синтола — излишняя любовь к данному препарату, как рассказал Ромарио, может привести даже к скорой смерти.

При этом полностью отказываться от необычного вида дос Сантос не предлагал, убедив Терешину вместо синтола задействовать специальные имплантаты, правильное питание и спорт.

Не все по достоинству оценивают смелые преображения во внешности Кирилла: есть мнение, что юноша делает инъекции не с целью самовыражения, а исключительно ради пиара.

Однако на критику Мистер Синтол не обращает внимания.

В планах Терешина также было увеличение специальными веществами других частей тела, изменение цвета глаз, нанесение множества татуировок и разрезанный язык — «как у ящерицы», однако не исключено, что он уже отказался от этих экстравагантных идей.

Не остается в стороне и финансовый вопрос: участие во многих проектах серьезно обогатило Кирилла. Порой дело доходит до крайностей. Так, в интервью на одном из YouTube-каналов Терешин рассказал о предложении сняться в американском порнофильме за $350 тыс. Кирилл отказался от подобной подработки по нравственным соображениям: