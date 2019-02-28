Божена Рынска получит крупную долю наследства Малашенко

Медиаменеджер Игорь Малашенко не заключал брачного контракта с бывшей женой Еленой Пивоваровой . Об этом рассказал его адвокат Джулиан Генри Лоуэнфельд.

Соответственно, теперь наследство Малашенко будет поделено на две части, одна из которых достанется Пивоваровой. По словам Лоуэнфельда, женщина претендовала на 80% имущества бывшего супруга, сообщает РИА Новости

«Бывшая жена Елена претендовала на львиную долю его имущества, 80%. Сейчас время траура, мне не хочется говорить что бы то ни было отрицательное о ком бы-то ни было, но Елена хотела такую долю», — заявил Лоуэнфельд.

По словам адвоката, он не знает было ли у медиаменеджера завещание, на необходимости которого Лоуэнфельд настаивал. Малашенко умер во время процесса по разделу имущества с бывшей женой.

Претендентами на вторую часть наследства являются его последняя супруга Божена Рынска и трое детей.

Ранее News.ru сообщал, что состоянием Малашенко считается дом в Испании, на курорте Сотогранде, где нашли его тело, квартиры в США, Лондоне, Москве, особняк в Чигасово, банковские счета и трасты.