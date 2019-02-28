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Божена Рынска получит крупную долю наследства Малашенко 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Медиаменеджер Игорь Малашенко не заключал брачного контракта с бывшей женой Еленой Пивоваровой. Об этом рассказал его адвокат Джулиан Генри Лоуэнфельд.
Соответственно, теперь наследство Малашенко будет поделено на две части, одна из которых достанется Пивоваровой. По словам Лоуэнфельда, женщина претендовала на 80% имущества бывшего супруга, сообщает РИА Новости.
«Бывшая жена Елена претендовала на львиную долю его имущества, 80%. Сейчас время траура, мне не хочется говорить что бы то ни было отрицательное о ком бы-то ни было, но Елена хотела такую долю», — заявил Лоуэнфельд.
По словам адвоката, он не знает было ли у медиаменеджера завещание, на необходимости которого Лоуэнфельд настаивал. Малашенко умер во время процесса по разделу имущества с бывшей женой.
Претендентами на вторую часть наследства являются его последняя супруга Божена Рынска и трое детей.
Ранее News.ru сообщал, что состоянием Малашенко считается дом в Испании, на курорте Сотогранде, где нашли его тело, квартиры в США, Лондоне, Москве, особняк в Чигасово, банковские счета и трасты.
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Шоу-бизнес , Видео , Елена Пивоварова , Игорь Малашенко , РИА Новости
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