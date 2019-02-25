Шнуров написал стихотворение о конфликте с Милоновым 

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение о конфликте с депутатом Виталием Милоновым после того, как адвокат музыканта подал жалобу на поведение парламентария в комиссию Госдумы по этике.
Артист напомнил, что Милонов ранее вызывал его на дуэль. По его мнению "трясти дубинами" было бы неуместно.
"Мы оружием же вашим, Вас немножко ошарашим", — написал Шнуров в Instagram.
Он добавил, что случай с Милоновым станет другим уроком.
Ранее Константин Добрынин, адвокат Шнурова, обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с жалобой на высказывания Милонова в адрес певца.
Так, адвокат напомнил, что Милонов называл творчество музыкальной группы "Ленинград" вредительским, а Шнурова — бесовским запевалой, некультурным человеком и алкоголиком.
Депутат, в свою очередь, назвал просьбу Добрынина о проверке "бесовским заговором".