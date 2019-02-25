Шнуров написал стихотворение о конфликте с Милоновым

Артист напомнил, что Милонов ранее вызывал его на дуэль. По его мнению "трясти дубинами" было бы неуместно.

"Мы оружием же вашим, Вас немножко ошарашим", — написал Шнуров в Instagram.

Он добавил, что случай с Милоновым станет другим уроком.

Ранее Константин Добрынин, адвокат Шнурова, обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с жалобой на высказывания Милонова в адрес певца.

Так, адвокат напомнил, что Милонов называл творчество музыкальной группы "Ленинград" вредительским, а Шнурова — бесовским запевалой, некультурным человеком и алкоголиком.

Депутат, в свою очередь, назвал просьбу Добрынина о проверке "бесовским заговором".