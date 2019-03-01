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«Много неадекватных тетенек»: Максим Фадеев объяснил скандал с аккаунтом Кати Кищук в Instagram 

Teleprogramma.pro + ещё 13 1 час назад
Продюсер группы «Серебро» Максим Фадеев решил высказаться по поводу аккаунта в Instagram бывшей солистки группы Кати Кищук, который после ее ухода из коллектива остался принадлежать продюсерскому центру. Поклонники девушки устроили настоящий скандал из-за того, что страницу с миллионом подписчиков якобы отобрали у девушки.
Однако Фадеев объяснил, что это не так. И, на самом деле, страница никогда не была личным аккаунтом девушки, ее создали в продюсерском центе, когда Кищук пришла в коллектив, после ухода певица снова стала пользоваться личной страницей.
«Не думал, что столько неадеквата существует, но оказывается много неадекватных тетенек, которые до сих пор пишут, что я забрал у Кати Кищук аккаунт. Это очень смешно. Никто ни у кого ничего не забирал. Когда Катя пришла работать в группу серебро, мы открыли ей новый аккаунт, а свой она оставила себе. Она уходя оставила то, что принадлежало компании, а свой оставила себе», — рассказал Фадеев.
Он также отметил, что сама Кищук также уже комментировала эту ситуацию, и объясняла, что это не ее личный аккаунт.
«Она миллион раз сказала, что никто ничего не забирал. Если вы уважаете ее слова, то пора успокоиться», — добавил продюсер.
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Шоу-бизнес , Видео , Максим Фадеев
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