Композитор и продюсер Виктор Дробыш в беседе с Nation News прокомментировал запрет участнице Евровидения — 2019 от Украины Maruv гастролировать по России.
«У нас любой украинский артист может выступать и призы получать. А что у них происходит? Все мои артисты — невъездные, как и я. Это дискриминация», — заявил он.
По его словам, когда дело доходит до музыки, то это уже не патриотизм, а политическое бессилие.
Как добавил Дробыш, искусство должно быть вне политики.
Ранее на Украине объяснили требование к Maruv передать права на её песню.
На Евровидение от России поедет певец Сергей Лазарев. Продюсер и композитор Игорь Крутой в беседе с НСН прокомментировал решение отправить Лазарева на международный песенный конкурс Евровидение-2019 в Тель-Авив.