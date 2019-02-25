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Дробыш прокомментировал запрет певице Maruv гастролировать по России 

RT на русском 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Композитор и продюсер Виктор Дробыш в беседе с Nation News прокомментировал запрет участнице Евровидения — 2019 от Украины Maruv гастролировать по России.
«У нас любой украинский артист может выступать и призы получать. А что у них происходит? Все мои артисты — невъездные, как и я. Это дискриминация», — заявил он.
По его словам, когда дело доходит до музыки, то это уже не патриотизм, а политическое бессилие.
Как добавил Дробыш, искусство должно быть вне политики.
Ранее на Украине объяснили требование к Maruv передать права на её песню.
На Евровидение от России поедет певец Сергей Лазарев. Продюсер и композитор Игорь Крутой в беседе с НСН прокомментировал решение отправить Лазарева на международный песенный конкурс Евровидение-2019 в Тель-Авив.
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СМИ: Российская компания владеет правами на песню Maruv для Евровидения Супруга Георгия Штиля рассказала о самочувствии артиста Матвиенко осудил давление на Maruv со стороны Национальной телекомпании Украины
Шоу-бизнес , Игорь Крутой , Сергей Лазарев , Виктор Дробыш
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