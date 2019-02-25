Дробыш прокомментировал запрет певице Maruv гастролировать по России

Композитор и продюсер Виктор Дробыш в беседе с Nation News прокомментировал запрет участнице Евровидения — 2019 от Украины Maruv гастролировать по России

«У нас любой украинский артист может выступать и призы получать. А что у них происходит? Все мои артисты — невъездные, как и я. Это дискриминация», — заявил он.

По его словам, когда дело доходит до музыки, то это уже не патриотизм, а политическое бессилие.

Как добавил Дробыш, искусство должно быть вне политики.

Ранее на Украине объяснили требование к Maruv передать права на её песню.