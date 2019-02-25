Победительница «Евровидения-2014» побрилась налысо

Победитель «Евровидения» Томас Нойвирт, более известный в образе бородатой женщины Кончиты Вурст , опубликовал в инстаграме фото со своим новым образом на балу для дрэг-артистов Tuntenball. Певец порадовал поклонников обритой наголо головой и красным платьем с высоким разрезом и откровенным декольте.

Австрийский артист Томас Нойвирт, более известный в воплощении бородатой женщины Кончиты Вурст, победившей на конкурсе песни «Евровидение-2014» в Копенгагене , продемонстрировал свой новый эпатажный образ.

В инстаграме Кончита выложила фотографии с бала для дрэг-артистов Tuntenball, где она появилась обритой наголо, в красном платье с высоким разрезом и откровенным декольте.

По словам артиста, он устал от платьев и от девичьего образа в целом.

«Я раскрывал женскую часть своего «я» последние 10 лет, с тех пор, как стал дрэг-артистом. Мне так понравилось «Евровидение» и все, что последовало за ним, я понял, что у Кончиты огромный потенциал и она может развиваться во множестве направлений. Я ищу вдохновение. Я пришел на сцену дивой в золотом платье, а теперь я бородатый парень в ботинках», — поделился Нойвирт.

Поп-артист признался, что в настоящее время он чувствует себя более комфортно в мужественном облике, близком его внутреннему миру, а также испытывает удовлетворение от того, что теперь его не узнают на улицах.

Как выяснилось, свои слова Кончита не сдержала. Обрившись наголо, она продолжила носить женские одеяния и эпатировать публику яркими нарядами.

Ранее Нойвирт признался подписчикам в инстаграме о своем положительном ВИЧ-статусе.

«Сегодня наступил тот день, когда мне пришло время избавиться от дамоклова меча на всю жизнь: я много лет обладаю положительным ВИЧ-статусом.

Это не имеет никакого значения для общества, но мой бывший друг угрожает мне, что расскажет об этом общественности. Я никому не дам права в будущем пугать меня и оказывать таким образом влияние на мою жизнь», — написал он.

По словам Томаса, он уже многие годы получает медицинскую помощь, артист подчеркнул, что в настоящее время чувствует себя здоровее, сильнее, свободнее и воодушевленнее, чем когда-либо. Он рассказал о поддержке семьи и друзей: всем им давно известно о диагнозе, к счастью, это никак не отразилось на их чувствах и поведении. Артист пожелал, чтобы у всякого, кто столкнулся с болезнью, была такая же поддержка.

«Надеюсь, что мой пример поможет разрушить стереотипы вокруг этого заболевания и придаст смелости людям, которые заразились ВИЧ как из-за собственных действий, так и из-за поступков других», — написал Томас.

Поклонники певца оставили под этим признанием огромное количество комментариев со словами поддержки и любви.

«Вы сильная личность, я буду вас любить, что бы ни произошло», «Вы невероятный. Никогда не меняйтесь. Я рада, что вы написали пост и ушли от угроз вашего бывшего», «Горжусь вами!», «Оставайтесь сильным», «Вы герой моего сердца», — писали поклонники артиста.

Один из пользователей инстаграма признался Нойвирту в том, что он оказал колоссальное влияние на его личность: «Есть три человека, вне моей семьи, кто оказал на меня влияние: Фредди Меркьюри, мой лучший друг Пол, который умер от СПИДа в 1993, и теперь вы! Желаю вам долгой и счастливой жизни».

Однако помимо огромного количества сообщений от доброжелателей, нашлись и те, кому захотелось осудить личную жизнь и образ Кончиты Вурст, лишний раз намекнув, к чему это может привести.

Также известно, что Нойвирт получил поддержку компаний, помогающих людям с ВИЧ. По словам главы британской благотворительной организации Terrence Higgins Trust Йэна Грина, решение рассказать о своем ВИЧ-статусе всегда должно быть личным и добровольным. Эта информация не может быть использована без ведома человека или для угрозы.