Состояние кинорежиссера Георгия Данелии остается тяжелым, он по-прежнему находится в искусственной коме. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила его внучка Маргарита Данелия.
«Ничего не поменялось, мы сейчас едем в больницу. У него стабильное тяжелое состояние, искусственная кома для стабилизации дыхания. Он находится в реанимации с воспалением легких», — сказала она.
Ранее Агентство «Москва» со ссылкой на жену режиссера Галину Данелия сообщало, что режиссера госпитализировали в медицинский центр им. Н. Пирогова 23 февраля 2019 г. с воспалением легких.