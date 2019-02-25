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Внучка режиссера: Состояние Г. Данелии остается тяжелым 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Состояние кинорежиссера Георгия Данелии остается тяжелым, он по-прежнему находится в искусственной коме. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила его внучка Маргарита Данелия.
«Ничего не поменялось, мы сейчас едем в больницу. У него стабильное тяжелое состояние, искусственная кома для стабилизации дыхания. Он находится в реанимации с воспалением легких», — сказала она.
Ранее Агентство «Москва» со ссылкой на жену режиссера Галину Данелия сообщало, что режиссера госпитализировали в медицинский центр им. Н. Пирогова 23 февраля 2019 г. с воспалением легких.
Агентство «Москва»: последние новости
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Шоу-бизнес , Георгий Данелия , АГН "Москва"
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