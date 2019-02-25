Оксана Федорова рассказала о знакомстве с Дональдом Трампом

Это произошло в то время, когда Трамп только познакомился с Меланией и еще не стал президентом США

Только представьте, что на месте Мелании Трамп — супруги нынешнего президента США — могла быть наша русская красавица. Да-да, тогда бы Дональда Трампа точно обвинили в тесном сотрудничестве с Россией . Но, кто знает, может быть именно наша красота и спасла б мир. Ведь женой американца вполне могла стать россиянка Оксана Федорова , которая в 2002 году стала Мисс Вселенная. О своей дружбе и знакомстве с будущим президентом США Федорова рассказала певице Жасмин в ходе ее авторской передачи.

— После победы на конкурсе меня повезли знакомиться с Дональдом Трампом. Он же был владельцем компании, которая организовывала эти конкурсы. Когда я поднялась на 68-й этаж, мне было жутко страшно. Казалось я маленькая девочка среди всего этого величия. Но Трамп был на удивление очень обходительным, — призналась Федорова. — И вы знаете, он поразил меня своими разговорами о семье. Много говорил о детях и даже познакомил с ними. Тогда он еще не был женат на Мелании, они только познакомились.

— О! Так ты могла быть на месте Мелании?! — удивляется Жасмин.

Но Федорова в ответ на такое заявление лишь рассмеялась: «Слава Богу, что этого не произошло! Все на тех местах, где должны быть». В тоже время призналась, что еще несколько месяцев периодически встречалась с миллиардером, так требовали условия контракта: она сопровождала его на интервью и на всевозможных съемках. Длилось это долгих пять месяцев, пока Оксана Федорова не поняла, что хочет домой — в Россию. В Америке она оставила корону и титул, и вернулась в Москву, пишет сайт Dni.ru.