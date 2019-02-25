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В Сети раскритиковали внешность Алентовой 

Рамблер 37 минут назад
Фото: instagram.com/dpoverennova
Актриса Дарья Повереннова опубликовала в Instagram несколько совместных фото со звездой фильма «Москва слезам не верит» Верой Алентовой и поздравила ее с днем рождения. Как пишет «Комсомольская правда», интернет-пользователи начали оставлять не только поздравления, но оскорбительные комментарии о внешности Алентовой и ее таланте.
По данным «КП», особенно пользователям не понравился второй пост Поверенновой, в котором та передала подписчикам благодарность от Алентовой. В итоге актриса закрыла комментарии под этой фотографией.
Позже актриса опубликовала пост, в котором раскритиковала россиян, не умеющих «держать свое дерьмо при себе».
«Расстроилась вчера. Разозлилась! Закрыла комментарии ко вчерашнему посту. <…> Вам говорят «спасибо», а вы отвечаете ***?! Ничего не изменится в нашей стране, пока люди не научатся держать своё дерьмо при себе!» — посетовала она.
21 февраля этого года Вере Алентовой исполнилось 77 лет. «КП» отмечает, что Повереннова уже публиковала фото с Алентовой, вызвавшее волну обсуждений в Сети. Пользователи тогда писали, что Алентова «испортила лицо» и теперь выглядит неестественно.
Комментарии
Шоу-бизнес , Дарья Повереннова , Вера Алентова , Комсомольская правда
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