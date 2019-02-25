Супруга Георгия Штиля рассказала о самочувствии артиста

Супруга Георгия Штиля в беседе с Пятым каналом рассказала о самочувствии народного артиста России

«У него кардиостимулятор стоит. Периодически капельницы надо делать. В выходные положили, а сегодня заберу», — заявила Лиана Штиль.

По её словам, в настоящее время актёр чувствует себя очень хорошо.

Штиль — актёр БДТ имени Товстоногова. Широкой публике он известен по ролям в фильмах и сериалах «Достояние республики», «Будьте моим мужем», «Остров сокровищ», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Империя под ударом», «Мастер и Маргарита».