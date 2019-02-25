«Руки-базуки» решился на «тяжелейшую операцию»

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«Руки-базуки» решился на удаление воспаленных бицепсов 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Instagram
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся огромными «руками-базуками», в ближайшие месяцы удалит часть своих бицепсов. Видеообращение, посвященное своим планам на будущее, он опубликовал в закрытом Telegram-канале.
«В этом году у меня будет тяжелейшая операция на мои руки», — заявил Терешин.
Он уточнил, что сейчас его организм находится в состоянии «тяжелейшего воспаления».
После вмешательства он намерен интенсивно тренироваться в зале и правильно питаться, чтобы достичь веса в 110 килограммов. Это необходимо ему для участия в профессиональных боях. По словам Терешина, его целью стала «трансформация из фрика в человека».
Ранее молодой человек рассказывал в социальных сетях, что страдает от тромбоза. Медики прописали ему терапию, которая улучшает нынешнее состояние здоровье. До медикаментозного лечения удалить воспаленные части бицепсов невозможно.
Терешин стал знаменит в конце 2017 после того, как продемонстрировал в соцсетях и нескольких телепередачах свои руки, раздутые инъекциями синтола. За свой неординарный вид он получил прозвище «руки-базуки». С тех пор молодой человек время от времени совершал эксцентричные поступки, привлекая к себе внимание подписчиков.
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