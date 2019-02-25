«Руки-базуки» решился на «тяжелейшую операцию»

«Руки-базуки» решился на удаление воспаленных бицепсов

Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся огромными «руками-базуками», в ближайшие месяцы удалит часть своих бицепсов. Видеообращение, посвященное своим планам на будущее, он опубликовал в закрытом Telegram-канале.

«В этом году у меня будет тяжелейшая операция на мои руки», — заявил Терешин.

Он уточнил, что сейчас его организм находится в состоянии «тяжелейшего воспаления».

После вмешательства он намерен интенсивно тренироваться в зале и правильно питаться, чтобы достичь веса в 110 килограммов. Это необходимо ему для участия в профессиональных боях. По словам Терешина, его целью стала «трансформация из фрика в человека».

Ранее молодой человек рассказывал в социальных сетях, что страдает от тромбоза. Медики прописали ему терапию, которая улучшает нынешнее состояние здоровье. До медикаментозного лечения удалить воспаленные части бицепсов невозможно.

Терешин стал знаменит в конце 2017 после того, как продемонстрировал в соцсетях и нескольких телепередачах свои руки, раздутые инъекциями синтола. За свой неординарный вид он получил прозвище «руки-базуки». С тех пор молодой человек время от времени совершал эксцентричные поступки, привлекая к себе внимание подписчиков.