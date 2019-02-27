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Звезда «Игры престолов» призналась в попытке совершить кражу на съемках 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», рассказала, что попыталась совершить кражу во время работы над шоу. Об этом сообщает издание Metro во вторник, 26 февраля.
По словам 32-летней артистки, она хотела унести со съемочной площадки Железный трон, однако гигантская металлическая скульптура не влезла в ее автомобиль. «Я толкала его, старалась поместить в машину, но он не подошел по размерам. Что тут поделаешь?» — задалась вопросом актриса.
В сентябре 2018 года Эмилия Кларк сделала небольшую татуировку в честь своей роли в «Игре престолов». На ее правом запястье появилось изображение с тремя летящими драконами. «Dr. Woo удостоверился, чтобы мать никогда не забывала о своих малышах», — поблагодарила звезда лос-анджелесского тату-мастера в описании к своем посту в соцсетях.
Финальный сезон сериала стартует 14 апреля. Как сообщила французская телесеть Orange Cinema Series, две первые серии будут идти по часу, остальные четыре — по 80 минут.
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Шоу-бизнес , Видео , Эмилия Кларк
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