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Матвиенко осудил давление на Maruv со стороны Национальной телекомпании Украины 

RT на русском 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский композитор и продюсер Игорь Матвиенко в разговоре с RT прокомментировал ситуацию с украинской певицей Maruv, которая пожаловалась на давление со стороны Национальной телекомпании Украины после победы в украинском национальном отборе на Евровидение-2019.
«На мой взгляд, Maruv известна не только на Украине и в России, но и Европе и, возможно, даже в Америке. У неё была пара очень крепких хитов. Что касается запрета, очень странно, что кто-то вообще может запрещать творческим людям проявлять себя, особенно в гастрольной деятельности по другим странам», — заявил Матвиенко.
По его словам, Maruv была бы идеальным представителем для страны на Евровидении.
«Я считаю, что политика не должна вмешиваться в подобный процесс и, тем более, в культурный обмен между странами. Всё равно все мы братья, особенно с украинским народом», — заключил он.
Ранее певица Maruv, победившая в украинском национальном отборе на Евровидение-2019, заявила, что на неё оказывается давление со стороны Национальной телекомпании Украины.
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Шоу-бизнес , Игорь Матвиенко
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