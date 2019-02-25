Погнали в шею: концерт фонограммщицы Аллегровой закончился чудовищным скандалом

Перед всяким концертом "императрицы" российской эстрады строгий голос предупреждает зрителей: "Ввиду эксклюзивности программы фото— и видеосъемка категорически запрещены". Хотя что там можем быть эксклюзивного — годами несменяемый камзол да диск с затертыми до дыр песнями…

Ирина Аллегрова очень нервничает, когда зрители хотят запечатлеть ее выступление на память и достают мобильные телефоны. Несколько лет назад на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске " певица даже прервала концерт, требуя, чтобы ее прекратили снимать даже журналисты, которые находятся при исполнении служебных обязанностей.

На концерт в подмосковных Мытищах журналистов не звали — это был рядовой "чес", выражаясь на слэнге самих звезды (у Ирины Аллегровой сейчас идет тур по городам, поселка и селам Московской области, куда, помимо Мытищ, входят Раменское и Чехов). Но когда один из поклонников достал мобильник, чтобы на память снять выступление любимой артистки, грянул чудовищный скандал…

"Ушли с середины концерта народной артистки Ирины Аллегровой в Мытищах, — написал на своей странице в социальной сети Instagram фанат. — Точнее, выгнали. Вывели за руки сотрудники полиции. Оказывается, снимать, как человек поет под фонограмму, и фотографироваться на телефон нельзя в общественном месте. Якобы закон РФ. А выводят тебя из зала, будто ты хотел с 15-го ряда изнасиловать 67-летнюю певицу".