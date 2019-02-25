Певицу Maruv могут не пустить на «Евровидение»

В финале украинского национального отбора на "Евровидение" победила певица Maruv (Анна Корсун). Национальная общественная телерадиокомпаниия Украины (НТКУ) заявила, что примет окончательное решение по поводу участия Maruv в "Евровидении" после того, как артистка ответит на вопросы, связанные с гастролями в России . Комиссия передала Maruv контракт, в котором есть пункт о запрете ездить на гастроли в Россию.

"Я чувствую давление. И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе "Евровидение-2019"", — написала певица в Facebook.

На своей странице в Facebook певица написала, что согласно договору с НТКУ ей также запрещена любая импровизация на сцене, там содержится пункт о незамедлительной передаче авторских прав на её песню, выполнение любых требований и указаний НТКУ, а также запрет на общение с журналистами.

«И ещё много чего абсурдного. В случае нарушения одного из пунктов — штраф 2 млн гривен и компенсация убытков ещё на неопределённую сумму», — говорится в сообщении.

«Взамен от НТКУ я НИЧЕГО не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама», — пишет певица.

Напомним, что конкурс "Евровидение" в этом году пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.