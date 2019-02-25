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Опубликовано первое фото Федосеевой-Шукшиной из больницы 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Газета.ru
Актриса Мария Шукшина опубликовала первое фото своей матери, Лидии Федосеевой-Шукшиной, после госпитализации.
На новом снимке в инстаграме Марии Лидия Федосеева-Шукшина сидит на больничной кровати. Ее рука перебинтована в месте, куда была установлена капельница, однако сидит актриса самостоятельно и даже улыбается.
"Нет оснований для беспокойства! Мама чувствует себя хорошо. В прекрасных руках самых лучших врачей находится", — убедила подписчиков Мария Шукшина.
Ранее в сообщения об инфаркте у Федосеевой-Шукшиной внес ясность Бари Алибасов.
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