Лановой рассказал о самочувствии после отмены спектакля

Актер Василий Лановой не смог выйти на сцену театра Вахтангова 24 февраля из-за плохого самочувствия. Актер рассказал «360» о своем состоянии.

«Нормально себя чувствую. Я не был в больнице, у меня было высокое давление вчера и позавчера», — рассказал Лановой.

По его словам, на сцену он вернется. А вот когда — пока точно сказать сложно.

«Не знаю, это надо спросить у бога. Но это потом», — добавил актер.

О недомогании актера рассказал и директор театра Вахтангова Кирилл Крок. «Не смог выйти на сцену по причине высокого давления, которое у него подскочило ввиду погодных изменений резких. Было холодно, сейчас вот плюс, возраст все-таки», — объяснил он. Директор театра добавил, что Лановому вызывали скорую помощь. Однако врачи решили пока оставить артиста дома.

Народному артисту СССР Василию Лановому исполнилось 85 лет. Он отыграл более сотни ролей в театре и кино. Самые знаменитые фильмы с его участием — «17 мгновений весны», где он сыграл генерала Карла Вольфа, а также картина «Офицеры». В 1979 году озвучил многосерийный документальный фильм «Великая Отечественная», за что получил позже Ленинскую премию. В театре Вахтангова Лановой без перерыва работает с 1957 года.