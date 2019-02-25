Подозрение на инфаркт у Лидии Федосеевой-Шукшиной не подтвердилось

Врачи не подтвердили подозрение на инфаркт у 80-летней актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом ТАСС в понедельник сообщила ее внучка Анна Шукшина.

Ранее на сайте телеканала "РЕН ТВ" появилось сообщение, что народная артистка РСФСР попала в реанимацию с диагнозом "острый инфаркт". По имеющимся данным, 80-летней Шукшиной стало плохо в воскресенье вечером. Она пожаловалась на боли в груди.

"Да, было подозрение на инфаркт, но сейчас все прошло. Подозрение все сняты", — сказала Анна Шукшина.

По ее словам, бабушка пока остается в больнице под наблюдением врачей.

Лидия Николаевна Федосеева родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. В 1964 году окончила в Москве Всесоюзный государственный институт кинематографии (ныне — Всероссийский государственный институт кинематографии им. С. А. Герасимова). Дебютировала в кино, исполнив эпизодическую роль в фильме Владимира Венгерова "Два капитана" по одноименному роману Вениамина Каверина (1955). Успех ей принесла роль студентки Тани в мелодраме Василия Ордынского "Сверстницы" (1959).

В 1967 году она вышла замуж за актера и писателя Василия Шукшина . Снялась в трех его фильмах: драмах "Странные люди" и "Калина красная", а также в комедии "Печки-лавочки". С 1974 года, после смерти Василия Шукшина, носит фамилию Федосеева-Шукшина.

Среди других ее киноработ — мадам Грицацуева в комедии "12 стульев", Вера Васильевна Лавочкина в драме "Вам и не снилось…", Амалия фон Шпильце в сериале "Петербургские тайны" и др. В общей сложности актриса снялась в более чем 80 фильмах и сериалах.