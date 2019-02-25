Борисова поссорилась с подписчиками из-за денег на билет

Телеведущая Дана Борисова , улетевшая на отдых в Таиланд , в Instagram разъяснила свои слова об отсутствии денег на обратный билет. Борисову возмутили интернет-пользователи, которые не поняли, что она имела в виду.

«Откуда информация, что нет денег на обратный билет? Билет куплен ещё в Москве, нормальные люди всегда планируют свой отдых и покупают билет в оба конца, я живу в шикарном отеле, искренность человеческую и доброту не надо путать с дебилизмом», — написала она (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Подписчики Борисовой возразили, что о нехватке денег на билет она сама рассказала в сториз.

« [Нет денег] на НОВЫЙ ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ, НОВЫЙ, если откладывать дату отъезда и покупать НОВЫЙ», — пояснила она.

Также интернет-пользователи предположили, что дочь Борисовой не знает, где находится ее мать. По их словам, девочка жаловалась, что после ссоры Борисова заблокировала ее номер.

«Она в курсе где я, просто надо на ее месте вежливо позвонить и пообщаться, а не надписывать МНЕ С ТОБОЙ ОБЩАТЬСЯ НЕ О ЧЕМ, психолог мне сказала ни в коем случае не терпеть ее хамское поведение, а ставить границы, я мама, а ты мой ребёнок, и не путать местами», — подчеркнула ведущая.

По словам Борисовой, психологи посоветовали ей «не идти на поводу у наглой малолетки».

«Не нравится пусть валит к папе, в моем доме живём по моим правилам, никто никого не держит», — подчеркнула она.

Ранее 11-летняя дочь Борисовой рассказала в Instagram, что поссорилась с матерью, «психанула» и сбежала из дома. Девочка назвала мать «хитрым и неадекватным» человеком. После этого Борисова пожаловалась, что девочка начала ей грубить, ругаться матом, перестала делать уроки, а однажды даже ударила ее.