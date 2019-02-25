Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал "бесовским заговором" просьбу адвоката лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова к комиссии ГД по этике проверить высказывания парламентария в отношении музыканта.
Ранее адвокат музыканта Сергея Шнурова Константин Добрынин обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с жалобой о несоблюдении этических норм со стороны парламентария Виталия Милонова.
В качестве примера Добрынин привел ряд публикаций в СМИ, где Милонов называет творчество "Ленинграда" "вредительским" и "ядом в городском колодце", а лидера группы Шнурова — "бесовским запевалой", бескультурным человеком и алкоголиком, а также предлагает запретить деятельность коллектива.
"Что касается всех этих попыток меня как-то задеть и достать — уверен, что это настоящий бесовский заговор против меня, который они все сплели на ведьминой горбатой горе", — заявил Милонов РИА Новости.
"Если бы на меня обиделись представители музыкальной группы "Любэ", "Аквариум" или, если бы был жив Егор Летов и он бы был недоволен мной, то я бы очень расстроился. А что касается этих деятелей, то я не изменю своего убеждения — клипы и песни в стиле "Шнуров, водка, мат" не являются искусством — это может нравиться только людям типа Невзорова", — подчеркнул парламентарий.