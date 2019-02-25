Милонов назвал жалобы адвоката Шнурова в Госдуму «бесовским заговором»

Ранее адвокат музыканта Сергея Шнурова Константин Добрынин обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с жалобой о несоблюдении этических норм со стороны парламентария Виталия Милонова.

В качестве примера Добрынин привел ряд публикаций в СМИ, где Милонов называет творчество "Ленинграда" "вредительским" и "ядом в городском колодце", а лидера группы Шнурова — "бесовским запевалой", бескультурным человеком и алкоголиком, а также предлагает запретить деятельность коллектива.

"Что касается всех этих попыток меня как-то задеть и достать — уверен, что это настоящий бесовский заговор против меня, который они все сплели на ведьминой горбатой горе", — заявил Милонов РИА Новости.