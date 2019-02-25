Автор песни про матку заявил об искажении первоначального текста

Музыкант из Екатеринбурга Роман Луговых признался в авторстве песни про «матку», вышедшей в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Поэт совершил «сонграйтинг-каминаут» в Facebook и заявил, что песню отредактировали, из-за чего она потеряла «лёгкость и ироничность».

Луговых рассказал, что «арию матки» написал ещё в 2014 году по специальному заказу Елены Малышевой для новогоднего эфира программы. Планировалось, что в студии соберутся шесть докторов: Геннадий Онищенко , Марк Курцер, Михаил Коновалов , Андрей Продеус, Дмитрий Дзукаев, Андрей Шабунин, каждому из которых должна была быть посвящена песня, исходя из их врачебной специализации. «Ария матки» писалась для акушера-гинеколога Марка Курцера.

«И пускай я обычная матка,

Правду-матку прекрасно рублю:

Я в восторге от Курцера Марка,

Я его бесконечно люблю!» — приводит поэт первоначальный текст песни.

В версии песни, вышедшей в эфир в феврале 2019 года, последние две строчки изменены на «о себе говорю очень кратко: я детей бесконечно люблю».

Луговых отметил, что не берётся оценивать номер, поскольку «данный контент вне его эстетических категорий».

«Потому захотелось именно отделить мой вариант стишка от увиденного. В том виде стих не работает», — заявил композитор.

По его словам, ранее он неоднократно сотрудничал с Малышевой. В частности для упомянутого новогоднего эфира написал также «арии» глаза, поджелудочной железы, кишечной инфекции и межпозвонковой грыжи.