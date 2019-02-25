Купченко сообщила о состоянии Ланового

По её словам, в настоящее время актёр находится дома и чувствует себя лучше, передаёт АГН «Москва»

Как писал News.ru, из-за плохого самочувствия 85-летнего Ланового Театр имени Вахтангова заменил спектакль «Посвящение Еве», в котором был занят артист. По словам директора театра, медики категорически запретили Лановому выходить на сцену. Однако отменять спектакль было поздно, так как зрители уже находились в зале.