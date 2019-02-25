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Купченко сообщила о состоянии Ланового 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Зыков Кирилл/АГН"Москва"
Народная артистка РФСР Ирина Купченко рассказала о состоянии здоровья своего супруга. Народного артиста СССР Василия Ланового.
По её словам, в настоящее время актёр находится дома и чувствует себя лучше, передаёт АГН «Москва».
Как писал News.ru, из-за плохого самочувствия 85-летнего Ланового Театр имени Вахтангова заменил спектакль «Посвящение Еве», в котором был занят артист. По словам директора театра, медики категорически запретили Лановому выходить на сцену. Однако отменять спектакль было поздно, так как зрители уже находились в зале.
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Шоу-бизнес , Василий Лановой , Ирина Купченко , АГН "Москва"
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