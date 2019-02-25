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Отец Жанны Фриске перенес серьезную операцию 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир на днях был прооперирован, сообщает "Стархит".
После операции на сердце Владимир Фриске уже выписан. Ему прописан постельный режим.
"Операцию перенес нормально, ведь это не первое шунтирование на моем веку. А вот на будущее загадывать боюсь, с "мотором" дела давно идут неважно, вчера снова стало плохо — придется опять ехать к врачу. Наружный шов почти зажил, внутренний будет зарастать долго — 2–3 месяца", — посетовал Фриске.
После смерти дочери в 2015 году и судебных разбирательств, связанных со сбором денег на ее лечение и опекой над осиротевшим внуком, Фриске неоднократно попадал в больницу с нервным срывом и жалобами на боли в области сердца.
Ранее экс-коллега Жанны Фриске Анна Семенович раскрыла тайну своего ухода из "Блестящих".
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