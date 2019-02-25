Отец Жанны Фриске перенес серьезную операцию

После операции на сердце Владимир Фриске уже выписан. Ему прописан постельный режим.

"Операцию перенес нормально, ведь это не первое шунтирование на моем веку. А вот на будущее загадывать боюсь, с "мотором" дела давно идут неважно, вчера снова стало плохо — придется опять ехать к врачу. Наружный шов почти зажил, внутренний будет зарастать долго — 2–3 месяца", — посетовал Фриске.

После смерти дочери в 2015 году и судебных разбирательств, связанных со сбором денег на ее лечение и опекой над осиротевшим внуком, Фриске неоднократно попадал в больницу с нервным срывом и жалобами на боли в области сердца.