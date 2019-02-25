Федосеева-Шукшина госпитализирована с инфарктом

По данным канала, минувшим вечером 80-летняя Народная артистка РСФСР почувствовала боль в груди и обратилась за медицинской помощью. Прибывшие врачи госпитализировали Федосееву-Шукшину в больницу, где ей диагностировали острый инфаркт.

Согласно сведениям РЕН ТВ, актриса был помещена в отделение реанимации. Как медики оценивают ее состояние, канал не уточнил.

Чуть более недели назад СМИ уже писали о госпитализации Федосеевой-Шукшиной в одну из столичных клиник.