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Федосеева-Шукшина госпитализирована с инфарктом 

Рамблер 2 часа назад
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина перенесла острый инфаркт, сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, минувшим вечером 80-летняя Народная артистка РСФСР почувствовала боль в груди и обратилась за медицинской помощью. Прибывшие врачи госпитализировали Федосееву-Шукшину в больницу, где ей диагностировали острый инфаркт.
Согласно сведениям РЕН ТВ, актриса был помещена в отделение реанимации. Как медики оценивают ее состояние, канал не уточнил.
Чуть более недели назад СМИ уже писали о госпитализации Федосеевой-Шукшиной в одну из столичных клиник.
Лидия Федосеева-Шукшина снялась почти в 100 фильмах и сериалах, в том числе таких, как «Не покидай…» режиссера Леонида Нечаева, «Вам и не снилось…» Ильи Фрэза, «Ключ без права передачи» Динары Асановой, а также в «Калине красной» и «Печках-лавочках», снятых ее вторым мужем Василием Шукшиным.
Осенью 2018 года пятым мужем Федосеевой-Шукшиной стал 71-летний музыкальный продюсер Бари Алибасов.
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Шоу-бизнес , Видео , Статьи , Динара Асанова , Леонид Нечаев , Лидия Федосеева-шукшина , Василий Шукшин , Бари Алибасов , РЕН ТВ
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