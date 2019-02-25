Федосеева-Шукшина госпитализирована инфарктом 

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина перенесла острый инфаркт, сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, минувшим вечером 80-летняя Народная артистка РСФСР почувствовала боль в груди и обратилась за медицинской помощью. Прибывшие врачи госпитализировали Федосееву-Шукшину в больницу, где ей диагностировали острый инфаркт.
Согласно сведениям РЕН ТВ, актриса был помещена в отделение реанимации. Как медики оценивают ее состояние, канал не уточнил.
Чуть более недели назад СМИ уже писали о госпитализации Федосеевой-Шукшиной в одну из столичных клиник.
Лидия Федосеева-Шукшина снялась почти в 100 фильмах и сериалах, в том числе таких, как «Не покидай…» режиссера Леонида Нечаева, «Вам и не снилось…» Ильи Фрэза, «Ключ без права передачи» Динары Асановой, а также в «Калине красной» и «Печках-лавочках», снятых ее вторым мужем Василием Шукшиным.
Осенью 2018 года пятым мужем Федосеевой-Шукшиной стал 71-летний музыкальный продюсер Бари Алибасов.