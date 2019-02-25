Деньги уйдут в Россию? Раскрыт секрет украинцев на «Евровидении»

Права на песню Maruv «Siren Song», с которой певица планирует представить Украину на «Евровидении-2019», принадлежат российской компании, сообщают СМИ. Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины выдвинула исполнительнице условия для участия в главном музыкальном конкурсе Европы.

Права на композицию «Siren Song», с которой певица Maruv (Анна Корсун), победительница национального отбора, должна представить Украину на «Евровидении-2019», на самом деле принадлежат российской компании Warner Music Russia. Об этом сообщается на сайте украинского «Телеканала 24».

«Владельцем прав на песню «Siren Song», с которой певица Maruv планирует представить Украину на Евровидении-2019, является российская компания Warner Music Russia. Поэтому можно предположить, что все лицензионные платежи от исполнения песни пойдут в российский бюджет», — передает источник.

Ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) выдвинула Корсун, 27-летней уроженке Днепропетровской области, условия для участия в главном песенном конкурсе Европы, рассказала PR-директор холдинга Виктория Сидоренко. По информации РИА «Новости», в контракте предполагаемой конкурсантки основной стадии «Евровидения» есть пункт о запрете на гастроли в России . В НОТУ якобы примут окончательное решение по поводу участия Maruv в состязании, которое пройдет в предстоящем мае в Израиле , только после ответов певицы о ее возможных российских гастролях. Согласно Сидоренко, у Корсун есть сутки на ознакомление с условиями участия в престижном песенном конкурсе.

На попытки Киева не допустить до участия в «Евровидении-2019» победительницу национального отбора среди прочих отреагировал продюсер Иосиф Пригожин . По его словам, Maruv, обладающей «сумасшедшим потенциалом», не стоит расстраиваться из-за возможного пропуска конкурса в Израиле — в таком случае у нее якобы будут все шансы отправиться на шоу в следующем году в качестве представительницы России.

«Я считаю, что Maruv не стоит расстраиваться. У нее сумасшедший потенциал. Они — придурки, они не умеют гордиться своим героями. Мы должны предоставить ей площадку: от России на следующий год пусть выступает, и показать всем [средний палец]. Она с хорошим потенциалом. У них очень креативный проект. Как продюсер с удовольствием с таким бы проектом работал. Если они отказываются от этого — они полные идиоты», — заявил эксперт в интервью «Говорит Москва».

Напомним, что вскоре после победы Maruv в украинском отборе «Евровидения» в СМИ появилось заявление сотрудницы НОТУ Александры Кольцовой, которая сообщила, что окончательное решение о представителе Украины на конкурсе примет именно Национальная общественная телерадиокомпания.

«Сейчас мы должны утвердить или согласовать победителя, который поедет от Украины, — приводит слова Кольцовой zn.ua. — И мы, как общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, ведущий концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv».

Примечательно, что всего месяц назад — еще до триумфа Корсун в отборе — Maruv обвинили в предательстве: украинцам сильно не понравилось, что исполнительница не против выступлений на территории России.

«Оставайтесь в Украине, они нам совсем не братья. Что вы так быстро продались?» — написала тогда Анне одна из подписчиц.

Многие поклонники певицы, впрочем, кумира поддержали, успокоив своих радикальных «коллег» тем, что Maruv якобы едет в Россию, чтобы «заработать денег, которые потратит на родине».

Полуфиналы «Евровидения-2019» пройдут с 14 по 16 мая в израильском городе Тель-Авив, а финал шоу состоится 18 мая. Россию на грядущем конкурсе представит Сергей Лазарев

«Я хочу, чтобы мы все были реалистами и понимали, что прошлое мое выступление — это другой год, другие исполнители, другие песни и расклад может быть совершенно другой. Я сделаю максимум, что от меня зависит, чтобы достойно представить страну», — говорил он недавно о своих шансах в состязании.