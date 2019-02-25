Возмущенная Борисова обрушилась на непонятливых хейтеров

Телеведущая раскритиковала своих подписчиков в Instagram. Дана Борисова назвала их дураками.

Знаменитость сообщила, что находится в одном из своих любимых отелей на Самуи. Вместе с тем, Борисова возмутилась словами фолловеров о том, что у нее нет денег на обратный билет.

"Писать ерунду и обмусоливать, что чуть ли не пойми какая туда приползла и откуда информация, что нет денег на обратный билет? Билет куплен еще в Москве, нормальные люди всегда планируют свой отдых и покупают билет в оба конца, я живу в шикарном отеле, искренность человеческую и доброту не надо путать с дебилизмом", — заявила Борисова на своей странице в соцсети.

На это интернет-пользователи указали Дане на то, что она сама об этом писала.

"Вы сами вчера писали про билет", — отметила одна из подписчиц. "На НОВЫЙ ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ Новый, если откладывать дату отъезда и покупать новый. Обратный билет у меня на пнк и куплен в Москве еще, и с какой стати у меня здесь нет денег, вот дураки то, прости господи", — приводит ответ Борисовой "Вокруг ТВ" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).

Кроме того, ведущая обратилась к ненавистникам.

"О, хейтеры за эти дни минус 2 кг. Все живые люди, давайте не будем об этом забывать", — призвала Борисова.

Ранее Дана написала, что у нее был очень тяжелый день, и она даже плакала.