Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали с инфарктом

Народную актрису РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали с острым инфарктом в одну из столичных клиник.

По информации РЕН ТВ, актрисе почувствовала себя плохо вечером в воскресенье, 24 февраля. Она жаловалась на боли в груди, после чего была экстренно доставлена в больницу.

Ранее News.ru писал, что у народный артист СССР Георгий

Данелия был госпитализирован с воспалением лёгких. В реанимации медицинского центра им. Н. Пирогова режиссёра ввели в искусственную кому. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.