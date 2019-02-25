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Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали с инфарктом 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Народную актрису РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали с острым инфарктом в одну из столичных клиник.
По информации РЕН ТВ, актрисе почувствовала себя плохо вечером в воскресенье, 24 февраля. Она жаловалась на боли в груди, после чего была экстренно доставлена в больницу.
Ранее News.ru писал, что у народный артист СССР Георгий
Данелия был госпитализирован с воспалением лёгких. В реанимации медицинского центра им. Н. Пирогова режиссёра ввели в искусственную кому. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.
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