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Адвокат Шнурова просит комиссию ГД по этике проверить высказывания Милонова 

Р-Спорт + ещё 2 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Адвокат музыканта Сергея Шнурова Константин Добрынин обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с жалобой о несоблюдении этических норм со стороны парламентария Виталия Милонова.
"Милонов В. В. систематически распространяет в средствах массовой информации утверждения о творчестве Шнурова С. В. и группы "Ленинград", которые не соответствуют действительности и содержат высказывания, которые находятся на грани допустимого в общении между гражданами РФ", — говорится в жалобе, текст которой имеется в распоряжении РИА Новости.
Добрынин приводит в качестве примера ряд публикаций в СМИ, где Милонов называет творчество "Ленинграда" "вредительским" и "ядом в городском колодце", а лидера группы Шнурова — "бесовским запевалой", бескультурным человеком и алкоголиком, а также предлагает запретить деятельность коллектива.
"В течение следующих суток указанная статья была распространена… что повлекло риск формирования ложных представлений о творчестве группы "Ленинград" в глазах общественности и подрыва репутации Шнурова С. В. как музыкального исполнителя", — отмечается в жалобе.
По мнению Добрынина, высказывания Милонова противоречат части 1 статьи 44 Конституции РФ, гарантирующей каждому свободу литературного, художественного и других видов творчества. Также адвокат обращает внимание на то, что в публичных выступлениях о творчестве Шнурова депутат допускает "бранные слова и стилистически сниженную лексику".
"В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", депутат Государственной Думы обязан соблюдать этические нормы", — подчеркивает Добрынин, выражая мнение, что упомянутые высказывания Милонова нарушают этот закон.
В связи с этим адвокат просит комиссию Госдумы провести проверку высказываний Милонова о Шнурове и по ее результатам принять меры, предусмотренные положением об этой комиссии.
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Шоу-бизнес , Политика , Сергей Шнуров , Виталий Милонов , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости
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