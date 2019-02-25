Адвокат Шнурова просит комиссию ГД по этике проверить высказывания Милонова

"Милонов В. В. систематически распространяет в средствах массовой информации утверждения о творчестве Шнурова С. В. и группы "Ленинград", которые не соответствуют действительности и содержат высказывания, которые находятся на грани допустимого в общении между гражданами РФ", — говорится в жалобе, текст которой имеется в распоряжении РИА Новости.

Добрынин приводит в качестве примера ряд публикаций в СМИ, где Милонов называет творчество "Ленинграда" "вредительским" и "ядом в городском колодце", а лидера группы Шнурова — "бесовским запевалой", бескультурным человеком и алкоголиком, а также предлагает запретить деятельность коллектива.

"В течение следующих суток указанная статья была распространена… что повлекло риск формирования ложных представлений о творчестве группы "Ленинград" в глазах общественности и подрыва репутации Шнурова С. В. как музыкального исполнителя", — отмечается в жалобе.

По мнению Добрынина, высказывания Милонова противоречат части 1 статьи 44 Конституции РФ, гарантирующей каждому свободу литературного, художественного и других видов творчества. Также адвокат обращает внимание на то, что в публичных выступлениях о творчестве Шнурова депутат допускает "бранные слова и стилистически сниженную лексику".

"В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", депутат Государственной Думы обязан соблюдать этические нормы", — подчеркивает Добрынин, выражая мнение, что упомянутые высказывания Милонова нарушают этот закон.

В связи с этим адвокат просит комиссию Госдумы провести проверку высказываний Милонова о Шнурове и по ее результатам принять меры, предусмотренные положением об этой комиссии.