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На Украине объяснили требование к Maruv передать права на её песню 

RT на русском + ещё 14 43 минуты назад
Фото: @MaruvOfficial Facebook
Передача прав на песню участников Евровидения является требованием правил международного песенного конкурса, заявили в ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».
«Что касается передачи прав на песню, это требование правил конкурса. Европейскому вещательному союзу, который является организатором конкурса, должен быть передан ряд лицензионных прав», — цитирует Интерфакс-Украина члена правления НОТУ, ответственную за юридическое и международное направление деятельности Инну Гребенюк.
Она отметила, что вокруг Евровидения «очень много манипуляций», в связи с чем необходимо внимательно изучить данный вопрос.
Гребенюк также проинформировала о переговорах с победительницей национального отбора на конкурс Maruv.
Ранее Maruv заявила, что на неё оказывается давление со стороны Национальной телекомпании Украины. По её словам, в договоре с НТКУ содержится пункт о незамедлительной передаче авторских прав на её песню.
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Шоу-бизнес , Украина , Интерфакс
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