На Украине объяснили требование к Maruv передать права на её песню

Передача прав на песню участников Евровидения является требованием правил международного песенного конкурса, заявили в ПАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины».

«Что касается передачи прав на песню, это требование правил конкурса. Европейскому вещательному союзу, который является организатором конкурса, должен быть передан ряд лицензионных прав», — цитирует Интерфакс-Украина члена правления НОТУ, ответственную за юридическое и международное направление деятельности Инну Гребенюк.

Она отметила, что вокруг Евровидения «очень много манипуляций», в связи с чем необходимо внимательно изучить данный вопрос.

Гребенюк также проинформировала о переговорах с победительницей национального отбора на конкурс Maruv.

Ранее Maruv заявила, что на неё оказывается давление со стороны Национальной телекомпании Украины. По её словам, в договоре с НТКУ содержится пункт о незамедлительной передаче авторских прав на её песню.