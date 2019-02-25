Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Затравленную из-за России украинскую участницу «Евровидения» поддержал Киркоров 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский исполнитель Филипп Киркоров поддержал украинскую певицу Maruv (Анна Корсун), выбранную зрителями представителем Украины на "Евровидении-2019", на которую обрушились с критикой из-за гастролей по России, сообщает сайт kp.ru.
Киркоров подчеркнул, что "Евровидение" — это песенный конкурс, в котором не должно быть места политике. Также артист назвал Maruv талантливой и смелой, поскольку девушка не побоялась говорить правду.
"Эта девочка честно победила в национальном отборе, у нее была самая модная песня. И зрители голосовали за ее талант и песню вне всяких политических пристрастий", — сказал Киркоров.
Он также выразил мнение, что Корсун достойно представит Украину на конкурсе "Евровидение".
После победы Maruv в национальном отборе на "Евровидение" Киев выдвинул певице ультиматум по участию в конкурсе. Как рассказали в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), Корсун был передан контракт, в котором есть пункт о запрете гастролировать в России.
Ранее стало известно, что права на песню Maruv, которую она должна исполнять на "Евровидении", принадлежат российской компании.
Газета.Ru: последние новости
Верка Сердючка отреагировала на критику украинского отбора на "Евровидение" Лидия Федосеева-Шукшина экстренно госпитализирована с инфарктом Оскандалившийся сын Елены Яковлевой срочно избавляется от татуировок на лице
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Порошенко «похоронил планы» Путина
В мире Украина
Месть за семью: как Калоев вершил самосуд
Общество Статьи
Данелию ввели в кому
Шоу-бизнес Общество
Голикова рассказала, как в столбик считала пенсии с Путиным
Политика
Угонщика самолета в Дубай задержали
Происшествия Азия
Запашный отреагировал на слова Серебрякова о России
Общество
Мать оскандалившихся сестер сделала заявление
Шоу-бизнес
МИД Швеции вызвал посла России
Политика Армия
Биологи открыли новый способ самоопыления у растений
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение