Затравленную из-за России украинскую участницу «Евровидения» поддержал Киркоров

Российский исполнитель Филипп Киркоров поддержал украинскую певицу Maruv (Анна Корсун), выбранную зрителями представителем Украины на "Евровидении-2019", на которую обрушились с критикой из-за гастролей по России , сообщает сайт kp.ru.

Киркоров подчеркнул, что "Евровидение" — это песенный конкурс, в котором не должно быть места политике. Также артист назвал Maruv талантливой и смелой, поскольку девушка не побоялась говорить правду.

"Эта девочка честно победила в национальном отборе, у нее была самая модная песня. И зрители голосовали за ее талант и песню вне всяких политических пристрастий", — сказал Киркоров.

Он также выразил мнение, что Корсун достойно представит Украину на конкурсе "Евровидение".

После победы Maruv в национальном отборе на "Евровидение" Киев выдвинул певице ультиматум по участию в конкурсе. Как рассказали в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), Корсун был передан контракт, в котором есть пункт о запрете гастролировать в России.

Ранее стало известно, что права на песню Maruv, которую она должна исполнять на "Евровидении", принадлежат российской компании.