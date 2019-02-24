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Александр Ревва озвучил самый большой гонорар, который ему заплатили за выступление 

Teleprogramma.pro 51 минуту назад
Фото: globallookpress.com
44-летний Александр Ревва сейчас не только резидент юмористического шоу «Comedy Club», но также певец и актер. Совсем недавно состоялась премьера второй части фильма «Бабушка легкого поведения», в котором он сыграл главную роль. Также каждый год артист выпускает новые песни и радует поклонников оригинальными шутками. На днях он стал гостем шоу рэпера Басты GazLive и ответил на множество вопросов своих поклонников.
В беседе с Бастой Ревва вспомнил, как в конце 80-х, когда ему было 16 лет, работал электрослесарем и получал зарплату в 250 рублей. И сейчас на свой заработок артист не жалуется. Он признался, что порой очень сильно завышает цену на свои выступления, чтобы никто не стал его тревожить. Так Александр делает, чтобы больше времени проводить с семьей. Однако однажды нашелся бизнесмен, который согласился заплатить ему баснословную сумму денег.
«Это был очень закрытый корпоратив. 200 тысяч евро мне заплатили за сорок минут. У меня стала земля уходить из-под ног. Я понял, что если будет еще два подряд таких концерта, то я сойду с ума», — поделился артист.
При этом Ревва отметил, что не тратит много денег.
«У меня есть квартира, есть машина», — пояснил он.
По словам актера, во время встреч он бывает оплачивает счет за ужин в ресторане, чтобы порадовать друзей. А однажды артист отказался от съемок в рекламе кастрюль. Он не стал скрывать, что в качестве гонорара ему предложили целый миллион долларов, но даже такая сумма не привлекала Александра. Он заявил в студии шоу, что предпочел бы бесплатно рекламировать дорогостоящую иномарку, чем кастрюли.
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Шоу-бизнес , Александр Ревва
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