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Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев перепутал День Победы и День защитника Отечества 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Фото: Instagram
Знакомые высмеяли звезду за ошибку в поздравлении.
Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев неожиданно привлек к себе внимание публикаций поздравления с 23 февраля в своем аккаунте в Instagram. Гусев поздравил всех с этим праздником, правда, по его мнению, 23 февраля отмечается не День защитника Отечества, а День Победы. По крайней мере, именно так он написал под своим постом.
Подписчики были шокированы такой грубой ошибкой. Высмеяли звезду и его бывшие коллеги по шоу. Так, бывшая участница проекта Либерж Кпадону написала, что «сегодня не День Победы, но все равно с праздником».
Оценили поправку девушки другие звезды шоу — Сэм Селезнев, Александр Задойнов, Элла Суханова. Простые поклонники Гусева не так спокойно отреагировали на ошибку кумира, а раскритиковали его в комментариях. Сейчас участник телепроекта уже поправил тест в этой публикации, он исправил название праздника и убрал благодарность дедам и прадедам, которые воевали, а кроме того, удалил комментарии и закрыл возможность оставлять новые.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Антон Гусев , Александр Задойнов
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