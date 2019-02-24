Знакомые высмеяли звезду за ошибку в поздравлении.
Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев неожиданно привлек к себе внимание публикаций поздравления с 23 февраля в своем аккаунте в Instagram. Гусев поздравил всех с этим праздником, правда, по его мнению, 23 февраля отмечается не День защитника Отечества, а День Победы. По крайней мере, именно так он написал под своим постом.
Подписчики были шокированы такой грубой ошибкой. Высмеяли звезду и его бывшие коллеги по шоу. Так, бывшая участница проекта Либерж Кпадону написала, что «сегодня не День Победы, но все равно с праздником».
Оценили поправку девушки другие звезды шоу — Сэм Селезнев, Александр Задойнов, Элла Суханова. Простые поклонники Гусева не так спокойно отреагировали на ошибку кумира, а раскритиковали его в комментариях. Сейчас участник телепроекта уже поправил тест в этой публикации, он исправил название праздника и убрал благодарность дедам и прадедам, которые воевали, а кроме того, удалил комментарии и закрыл возможность оставлять новые.