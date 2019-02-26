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«Вруны и воры»: Наташа Королева о скандале на «Евровидении» 

Газета.Ru + ещё 92 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинская и российская певица Наташа Королева раскритиковала действия украинских организаторов отбора на "Евровидение".
Артистку возмутило, что певице Maruv пришлось отказаться от участия в конкурсе.
"Ну когда уже Украина прозреет и воскреснет, почему творческие люди должны страдать из за притворщиков, врунов, воров и обманщиков!" — эмоционально написала Королева в инстаграме.
Певица также перепостила запись Maruv, в которой она просит поклонников не идти на конфронтацию из-за того, что она не участвует в "Евровидении".
"Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры", — высказалась Maruv (Анна Корсун), намекнув на то, что украинские организаторы требовали от нее политизированного выступления на международном конкурсе.
Ранее источник в EBU рассказал, что Украина может вовсе отказаться от участия в "Евровидении".
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