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Георгия Данелию ввели в искусственную кому 

ТАСС + ещё 10 42 минуты назад
Режиссера Георгия Данелию, который попал в реанимацию одной из московских клиник с воспалением легких, ввели в искусственную кому. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье супруга режиссера Галина Данелия.
Супруга Данелии рассказала о состоянии режиссёра
"Врачи ввели его в медицинскую кому. Сейчас проводят обследования, следят за состоянием", — сказала собеседница агентства.
Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. В 1959 году окончил Высшие режиссерские курсы при киностудии "Мосфильм", где учился у Михаила Ромма, Сергея Юткевича, Леонида Трауберга, Юлия Райзмана, Михаила Калатозова. После окончания курсов начал работать на "Мосфильме" режиссером-постановщиком. Известность ему принесла лирическая комедия "Я шагаю по Москве" (1963), среди других работ — "Афоня" (1975), "Мимино" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Кин-дза-дза!" (1986), "Настя" (1993).
Режиссер награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II и III степеней, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", грузинским орденом Чести. Лауреат Государственных премий РФ, СССР и РСФСР. Трижды был лауреатом Всесоюзного кинофестиваля, трижды становился обладателем премий "Ника" и "Кинотавр", получил премию "Золотой орел". Обладатель призов на различных кинофестивалях, в том числе на смотрах в Карловых Варах, Венеции, Сан-Себастьяне, Габрово, Варне, Шамрузе, Map-дель-Плата, Канне, а также специальных призов в Мадриде, Ванкувере, Берлине, Сочи и так далее.
ТАСС: последние новости
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Шоу-бизнес , Видео , Общество , Политика , Происшествия
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