Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Пожалуй, это наш рекорд»: Гагарина дотянула с уборкой ёлки до марта 

Teleprogramma.pro + ещё 7 6 часов назад
Фото: teleprogramma.pro
Выпускница «Фабрики звезд», певица Полина Гагарина не спешила избавляться от новогодней атрибутики и различных праздничных украшений.
31-летняя Полина Гагарина озаботилась вопросами, касающимися домашнего быта. Спустя два месяца, после наступления Нового года — исполнительница все-таки решила избавиться от праздничной атрибутики в доме. Рассказывая о том, что они с мужем — модным фотографом Дмитрием Исхаковым дотянули с уборкой ёлки вплоть до марта, Полина сопроводила свои слова фотоотчётом, показывая, как они снимают ёлочные игрушки и гирлянды. Все украшение певица с сыном Андреем поместила в большой картонный короб, который они снова достанут уже готовясь к следующему Новому году.
«Да— да… Это мы только собираем ёлку! 3-е марта… Пожалуй, это наш рекорд, а вы собрали ёлку?» — обратилась к поклонникам Полина Гагарина. Еще до наступления зимних каникул исполнительница призналась, что декабрь становится с артистов тяжелым месяцем из-за различных съемок, концертов, светских мероприятий и участия в новогодних «Огоньках».
Однако позже знаменитости отправляются в отпуска. Так, Полина Гагарина вместе с мужем улетела на Мальдивы. Этот же курорт выбрала прима-балерина Анастасия Волочкова и ведущая «Дома-2» Ольга Бузова. Находясь на отдыхе выпускница «Фабрики звезд» отпраздновала на местном пляже Старый Новый год в компании своего избранника. Поверх купальника Полина накинула пуховик, в Дмитрий Исхаков примерил бежевое пальто, не забыв надеть шапку с розовым помпонам.
Teleprogramma.pro: последние новости
Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова упала в люк перед выходом на сцену Децл не значится отцом своего сына Антония в свидетельстве о рождении Муж Ксении Собчак может отказаться делить имущество в случае развода
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Полина Гагарина , Ольга Бузова
Читайте также
Видео
В Антарктиде нашли вмерзший в лед корабль пришельцев
Наука и техника
Кадыров напомнил Кремлю о своей незаменимости
Политика
Опасное сближение самолетов сняли на видео
Происшествия
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
В мире Криминал
«Ей нужен скандал»: отец ответил на обвинения вдовы Децла
Шоу-бизнес Статьи
Убийца жены и сына признался в растлении мальчика
Происшествия
В Сети отреагировали на слова Серебрякова о «мучениях»
Общество
На российском сегменте МКС сработала сирена
Наука и техника
Петрова и Боширова позвали на «Скрипальские чтения»
Образование Общество
«Я в отчаянии»: сын жертвы «Новичка» обратился к Путину
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение