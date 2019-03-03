«Пожалуй, это наш рекорд»: Гагарина дотянула с уборкой ёлки до марта

Выпускница «Фабрики звезд», певица Полина Гагарина не спешила избавляться от новогодней атрибутики и различных праздничных украшений.

31-летняя Полина Гагарина озаботилась вопросами, касающимися домашнего быта. Спустя два месяца, после наступления Нового года — исполнительница все-таки решила избавиться от праздничной атрибутики в доме. Рассказывая о том, что они с мужем — модным фотографом Дмитрием Исхаковым дотянули с уборкой ёлки вплоть до марта, Полина сопроводила свои слова фотоотчётом, показывая, как они снимают ёлочные игрушки и гирлянды. Все украшение певица с сыном Андреем поместила в большой картонный короб, который они снова достанут уже готовясь к следующему Новому году.

«Да— да… Это мы только собираем ёлку! 3-е марта… Пожалуй, это наш рекорд, а вы собрали ёлку?» — обратилась к поклонникам Полина Гагарина. Еще до наступления зимних каникул исполнительница призналась, что декабрь становится с артистов тяжелым месяцем из-за различных съемок, концертов, светских мероприятий и участия в новогодних «Огоньках».