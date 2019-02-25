«Отец увел маму за собой»: Колосов назвал причины смерти своих знаменитых родителей

Алексей Колосов озвучил причину смерти своих родителей, народных артистов СССР Людмилы Касаткиной Сергея Колосова . Артисты ушли из жизни семь лет назад с разницей в 11 дней. И до настоящего момента подробности их смерти были неизвестны. Сын решил рассказать, что происходило в последние дни жизни советских знаменитостей.

Он рассказал, что на дне рождения его мамы у отца заболела сердце, а до этого у него уже были микроинсульты, и в последние месяцы перед смертью он «существовал в каком-то параллельном мире». Касаткина после смерти мужа стала себя резко чувствовать хуже, у нее обострились все ее хронические болезни.