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«Отец увел маму за собой»: Колосов назвал причины смерти своих знаменитых родителей 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Алексей Колосов озвучил причину смерти своих родителей, народных артистов СССР Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова. Артисты ушли из жизни семь лет назад с разницей в 11 дней. И до настоящего момента подробности их смерти были неизвестны. Сын решил рассказать, что происходило в последние дни жизни советских знаменитостей.
Он рассказал, что на дне рождения его мамы у отца заболела сердце, а до этого у него уже были микроинсульты, и в последние месяцы перед смертью он «существовал в каком-то параллельном мире». Касаткина после смерти мужа стала себя резко чувствовать хуже, у нее обострились все ее хронические болезни.
Сын заявил, что артистка потеряла смысл в жизни без мужа, с которым она прожила в браке более 60 лет. «Отец увел маму за собой», — заявил Колосов, отметив, что после смерти отца, мама постоянно его везде видела, сообщает Starhit.
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