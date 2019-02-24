Мать сестер Опанасюк рассказала о гордости за дочерей после инцидента на выступлении

сообщает РЕН ТВ. Мать сестер Анны и Марии Опанасюк, являющихся участницами группы ANNA MARIA и финалистками украинского Национального отбора на Евровидение-2019, заявила, что гордится своими детьми из-за их позиции по Крыму «Я ими просто горжусь, потому что они очень достойно выступили — очень открыто и по-честному, так, как они думают, и так, как думают многие в Крыму и на Украине», — сказала Лариса Опанасюк. — Это наши дети, мы их просто любим, какую бы они позицию ни принимали, как бы себя ни вели». Дуэт «Анна-Мария» исполняет авторскую музыку в жанрах поп-рок, инди, фанк. Сестры — участницы различных песенных конкурсов как украинских, так и европейских. К конкурсу на участие в Евровидении они подготовили песню «My road» («Моя дорога»). Сестры Опанасюк родились в 1988 году в Симферополе Их мать занимает должность вице-премьера в правительстве Сергея Аксенова . Отец был судьей Верховного суда Крыма. Сложности у певиц начались после вопросов журналистов о Крыме. «Мы не будем говорить те фразы, которые вы ожидаете от нас услышать… Случилось то, что там появились две границы — украинская и российская. И все умные люди сделают выводы сами», — сказали они, добавив, что считают Крым своим домом. «Это наш дом, где мы родились… Чей может быть Крым, если мы едем домой через две границы?… Мне кажется, Украина потеряла Крым», — сказала одна из сестер во время интервью украинскому журналисту Роману Скрыпину на м телеканале ATR.