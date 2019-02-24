Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пьеха рассказал об ограблении своей клиники 

News.ru + ещё 23 3 часа назад
Фото: instagram.com/wolfieha
Российский певец Стас Пьеха рассказал, что из сейфа наркологической клиники, которая ему принадлежит, украли 1,2 млн рублей. Он отметил, что эта деятельность для него — не прибыльный бизнес, а служение обществу.
«Прошлой ночью, неизвестный в маске взломал сейф в моей клинике и забрал выручку за месяц, приготовленную на погашение аренды и зарплату», — написал Пьеха в Instagram.
В наркоклинике Пьехи произошло ограбление
Он также рассказал, что строя эту клинику, брал в долг и продал квартиру.
Ранее News.ru писал, что в Москве из сейфа наркологической клиники, принадлежащей Стасу Пьехе и его сестре Эрике Быстровой, украдено 1,2 млн рублей. В ночь на 23 февраля злоумышленники взломали находившийся в кабинете учредителя сейф и украли деньги. Грабителям удалось скрыться. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности.
News.ru: последние новости
Георгия Данелию ввели в искусственную кому Maruv позвали выступить от РФ на «Евровидении-2020» Меган Маркл может подать в суд на газету
Комментарии7
Шоу-бизнес , Стас Пьеха , МВД
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Порошенко «похоронил планы» Путина
В мире Украина
Месть за семью: как Калоев вершил самосуд
Общество Статьи
Данелию ввели в кому
Шоу-бизнес Общество
Голикова рассказала, как в столбик считала пенсии с Путиным
Политика
Угонщика самолета в Дубай задержали
Происшествия Азия
Запашный отреагировал на слова Серебрякова о России
Общество
Мать оскандалившихся сестер сделала заявление
Шоу-бизнес
МИД Швеции вызвал посла России
Политика Армия
Биологи открыли новый способ самоопыления у растений
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение