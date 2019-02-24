Пьеха рассказал об ограблении своей клиники

Российский певец Стас Пьеха рассказал, что из сейфа наркологической клиники, которая ему принадлежит, украли 1,2 млн рублей. Он отметил, что эта деятельность для него — не прибыльный бизнес, а служение обществу.

«Прошлой ночью, неизвестный в маске взломал сейф в моей клинике и забрал выручку за месяц, приготовленную на погашение аренды и зарплату», — написал Пьеха в Instagram.

Он также рассказал, что строя эту клинику, брал в долг и продал квартиру.