«Она хамка и врунья»: Дана Борисова не собирается пускать дочь домой

После конфликта с 11-летней дочерью Дана Борисова обратилась за помощью к психологам. Те посоветовали не попустительствовать избалованному подростку.

После конфликта с 11-летней дочерью Дана Борисова обратилась за помощью к психологам. Те посоветовали не попустительствовать избалованному подростку.

Конфликт между скандально известной телеведущей Даной Борисовой и ее 11-летней дочерью Полиной набирает обороты. Девочка-подросток заявила в соцсетях заявила, что не может попасть домой, где у нее "вещи и учебники" — мать просто не берет трубку и не отвечает на ее сообщения.

В свою очередь Дана Борисова рассказала "СтарХит" , что игнорирует все попытки дочери связаться исключительно в воспитательных целях, поскольку такой совет ей дали психологи.

"Я обратилась в психологический центр за помощью. У меня было два психолога, работа в группах. Порекомендовали подумать о себе, а ей стоит извиниться за то, что ударила в грудь ногой, и за маты постоянные, тогда пущу домой. А пока дочь живет с папой, бабкой, дедом — я намерена позаботиться о себе. Всякое бывает, но сюсюкать и терпеть нельзя. Она хамка и врунья", — резюмировала Дана.

Впрочем, судя по обсуждениям в комментариях в Instagram Полины, она извиняться перед матерью не собирается. Девочка утверждает, что всю эту историю мать выдумала ради пиара — на самом же деле никто Дану в грудь ногой не бил и извиняться ей не за что.

"Да, мы поругались из-за того, что она от моего лица пишет всякий бред, чтобы пропиариться! Я ее не била! И мне неприятно, что моя родная мама так про меня говорит. Она уехала, и я не знаю, когда вернется, дозвониться не могу, на мои сообщения не отвечает, а мне надо попасть домой", — жалуется Полина.

Поклонники же призывают мать и дочь помириться и вспомнить, что никого роднее у них нет.