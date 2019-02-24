Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Она хамка и врунья»: Дана Борисова не собирается пускать дочь домой 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
После конфликта с 11-летней дочерью Дана Борисова обратилась за помощью к психологам. Те посоветовали не попустительствовать избалованному подростку.
После конфликта с 11-летней дочерью Дана Борисова обратилась за помощью к психологам. Те посоветовали не попустительствовать избалованному подростку.
Конфликт между скандально известной телеведущей Даной Борисовой и ее 11-летней дочерью Полиной набирает обороты. Девочка-подросток заявила в соцсетях заявила, что не может попасть домой, где у нее "вещи и учебники" — мать просто не берет трубку и не отвечает на ее сообщения.
В свою очередь Дана Борисова рассказала "СтарХит", что игнорирует все попытки дочери связаться исключительно в воспитательных целях, поскольку такой совет ей дали психологи.
"Я обратилась в психологический центр за помощью. У меня было два психолога, работа в группах. Порекомендовали подумать о себе, а ей стоит извиниться за то, что ударила в грудь ногой, и за маты постоянные, тогда пущу домой. А пока дочь живет с папой, бабкой, дедом — я намерена позаботиться о себе. Всякое бывает, но сюсюкать и терпеть нельзя. Она хамка и врунья", — резюмировала Дана.
Впрочем, судя по обсуждениям в комментариях в Instagram Полины, она извиняться перед матерью не собирается. Девочка утверждает, что всю эту историю мать выдумала ради пиара — на самом же деле никто Дану в грудь ногой не бил и извиняться ей не за что.
"Да, мы поругались из-за того, что она от моего лица пишет всякий бред, чтобы пропиариться! Я ее не била! И мне неприятно, что моя родная мама так про меня говорит. Она уехала, и я не знаю, когда вернется, дозвониться не могу, на мои сообщения не отвечает, а мне надо попасть домой", — жалуется Полина.
Поклонники же призывают мать и дочь помириться и вспомнить, что никого роднее у них нет.
Дни.ру: последние новости
"Просто сволочь": Расторгуев убрал заменившего покойника Николаева Меган Маркл приготовила новый удар для Кейт Миддлтон и принца Уильяма Светлаков бросил в нищете спившуюся звезду ТНТ
Комментарии2
Шоу-бизнес , Дана Борисова , StarHit
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Порошенко «похоронил планы» Путина
В мире Украина
«Живут как зомби»: Панин о скандале с Серебряковым
Шоу-бизнес Статьи
Условий для мира нет: Лавров о диалоге с Японией
Политика Статьи
Молдавия неожиданно выдвинула обвинение России
В мире СНГ
Опубликованы кадры с места падения Boeing 767 в США
Происшествия В мире
Военные Венесуэлы массово сбежали от Мадуро
Армия В мире
Лавров поставил довлеющие над Россией США на место
Политика США
Обнародованы цели ракеты «Циркон» на территории США
Армия Оружие
Серебрякова подловили на наглой лжи о России
Общество Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение