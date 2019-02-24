Избитая жена Башарова обратилась к целителям за помощью

Жена телеведущего Марата Башарова Елизавета, которая подала на развод после избиений мужа, обратилась за помощью к целителю. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Отмечается, что Елизавета Башарова обратилась к целителю для того, чтобы поправить свое здоровье.

По ее словам, она уже прошла сеанс терапии со знаменитыми тибетскими чашами.

"На эмоциональном уровне происходит релаксация, начинают выходить эмоции, плохие и хорошие, наступает умиротворение, гармонизация, это отличное антистрессовое средство", — заявила Башарова.

Ранее сообщалось, что избившего жену Башарова выгоняют из "Битвы экстрасенсов".